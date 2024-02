Fedez: “Sono nullatenente”. Scatta l’indagine del Codacons ma lui replica: “Tutto vero”

Secondo quanto riportato dall’esposto del Codacons presentato alla Guardia di Finanza di Milano e Roma, durante un processo per diffamazione a Milano nel 2020, Fedez avrebbe risposto al giudice di non essere intestatario di beni, affermando di avere tutto intestato alle sue società. Questa risposta, secondo l’associazione dei consumatori, suggerisce una propensione a sfruttare i meccanismi che permettono di celare le proprie ricchezze personali, situazione che potrebbe potenzialmente nascondere casi di elusione fiscale o evasione.

Fedez nullatenente?

Il Codacons ha presentato l’esposto alle autorità fiscali sollevando dubbi su possibili irregolarità all’interno del gruppo societario di Fedez, sospettando un uso continuo e ripetuto di operazioni poco trasparenti e chiedendo una verifica sulla gestione fiscale di tali operazioni. Nell’esposto viene citata una relazione di consulenza redatta da un esperto di diritto penale dell’economia che evidenzia una struttura societaria con tutti gli indizi di pericolosità fiscale.

Tuttavia, il Codacons precisa di non poter affermare con certezza che il “gruppo Fedez” stia evadendo il fisco, poiché non dispone delle risorse e delle competenze necessarie per effettuare una verifica accurata.

La smentita del Codacons

Secondo quanto esposto dal Codacons, viene fornita una ricostruzione del gruppo societario di Fedez e dei suoi asset. L’associazione dei consumatori cerca di mettere in luce eventuali situazioni di interesse che potrebbero sollevare sospetti dal punto di vista fiscale. L’esposto solleva interrogativi sulle operazioni finanziarie effettuate all’interno del gruppo e sulla loro gestione fiscale. Il Codacons chiede quindi alle autorità competenti di approfondire la questione al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle attività finanziarie del gruppo di Fedez.

In risposta alle dichiarazioni di Fedez, il Codacons ha smentito che la procedura sia terminata con un’archiviazione, affermando: “Evidentemente Fedez ha la memoria corta, e non ricorda che i procedimenti penali a suo carico avviati a seguito di denuncia del Codacons non sono stati affatto tutti archiviati. Il prossimo 6 maggio infatti il rapper dovrà rispondere del reato di calunnia ai danni del Codacons in un procedimento aperto dinanzi al Tribunale di Roma, e in quell’occasione dovrà anche dare risposta alle domande che saranno poste dai nostri legali”.