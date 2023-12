Il triangolo Mirko, Perla e Greta continua ad appassionare milioni di telespettatori. Con l’ingresso del ragazzo nella casa è iniziata la curiosità su quanto stesse succedendo tra i tre ragazzi e su come Mirko stesse affrontando la crisi con Greta.

Dopo poco la produzione ha fatto fare a Perla il suo ingresso come concorrente nella casa e da quel momento tra i due ex fidanzati non sono mancati sguardi e tenerezze. Greta assistendo a tutto al di fuori della casa, è intervenuta più volte sui social ed in studio per commentare gli atteggiamenti di Mirko, esprimendo la sua delusione.

Alfonso Signorini non ha di certo rinunciato ad una dinamica cosi coinvolgente, motivo per il quale ha chiesto a Greta di diventare una nuova concorrente. All’ingresso della ragazza, Mirko ha iniziato a vacillare mostrandosi confuso e poco chiaro.

Mirko eliminato dal GF, la reazione di Perla

Nell’ultima puntata Mirko è stato eliminato e la sua uscita dalla casa ha sconvolto tutti. Dopo l’uscita del ragazzo Perla si è lasciata andare ad uno sfogo liberatorio: “Non mi aspettavo che uscisse. Se solo avessi saputo l’avrei salutato diversamente”. La ragazza a a quanto pare ha mostrato diversi rimpianti nei confronti del suo ex, dichiarando anche che forse qualcosa sarebbe potuto succedere se solo Mirko non avesse abbandonato la casa.

Ad ogni modo a decidere tutto è il pubblico, il quale avrà notato atteggiamenti poco chiari del ragazzo nei confronti sia di Mirko che di Perla. Che cosa succederà ora che entrambe le due donne sono in casa mentre lui è fuori? Staremo a vedere nelle prossime puntate.