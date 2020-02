GF Vip, Asia Valente rischia la squalifica per aver parlato di Morgan e Bugo

Il Festival di Sanremo 2020 sarà ricordato, senza dubbio, non tanto per la vittoria di Diodato o per i record di ascolti grazie alla coppia Amadeus-Fiorello, bensì per la lite tra Morgan e Bugo. L’abbandono del palco da parte di Bugo nella serata del venerdì ha fatto riempire tutti i palinsesti dei talk show televisivi e della carta stampata gossippara. Su Youtube le visualizzazioni del video della discordia sono il doppio rispetto a quelle di “Fai Rumore” il vittorioso brano che sbaragliato la concorrenza di Gabbani e dei Pinguini Tattici Nucleari.

La vicenda di Morgan e Bugo, però, non ha terminato la sua risalto mediatico ed è entrata addirittura nella casa del Grande Fratello Vip. A fare da portavoce è stata una delle nuove entrate (nella serata di lunedì scorso) Asia Valente, che, durante un momento di relax ha rivelato il tutto agli altri coinquilini esordendo con: “Non sapete cos’è successo a Sanremo”.

La Valente, che inizialmente aveva confuso Morgan con Malgioglio, ha rivelato, con non troppa precisione quanto successo sul palco dell’Ariston in seguito alla serata delle cover, provocando lo stupore di tutti gli altri partecipanti. La prima avvisaglia che qualcosa non stava andando per il verso giusto è arrivata da Paola di Benedetto che le ha chiesto se effettivamente avesse avuto il permesso per raccontare la vicenda.

In effetti, il racconto dell’ex partecipante di “Saranno Isolani” ha violato una delle norme principali della casa più spiata d’Italia: ovvero l’isolamento assoluto in cui devono vivere i partecipanti che devono rimanere all’oscuro di qualsiasi cosa succeda al di fuori delle loro mura. La Valente è stata, in seguito, convocata dalla Redazione in confessionale e le è stata comminata, per ora, un’ammenda verbale. Nella prossima puntata serale, sarà uno dei temi scottanti, perché bisognerà capire se la concorrente verrà squalificata o graziata.