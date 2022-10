GF Vip, nella puntata di stasera: rischio espulsioni e nuova lettera di Marco Bellavia

Anche durante questa settimana il GF Vip è stato al centro delle polemiche da parte degli utenti dei social. Stando a quanto accaduto, due concorrenti rischierebbero le espulsioni dopo alcune dichiarazioni che hanno indignato il pubblico. Inoltre, da quanto anticipato sul web, questa sera i gieffini riceveranno un’altra lettera da parte di Marco Bellavia.

RISCHIO SQUALIFICA PER AMARYUS – Stando ai video divenuti virali sui social, Amaryus Perez rischierebbe di essere squalificato per aver bestemmiato. Pochi giorni fa, infatti, su Twitter è circolato un breve filmato in cui l’ex pallanuotista nel parlare dei suoceri ha dichiarato: “Mia suocera è dolcissima, mi suocero… Porco…”.

La breve clip non ha lasciato alcun dubbio al pubblico, divenendo virale su Twitter. Visto quanto accaduto nelle scorse settimane, il popolo del web ha chiesto a gran voce che Amaryus venga espulso dal programma.

GEGIA E LE ULTIME DICHIARAZIONI SU BELLAVIA – A finire nuovamente al centro delle critiche è stata Gegia, quest’ultima ha ancora una volta tirato in mezzo Marco Bellavia. Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, la gieffina è stata aspramente criticata per il comportamento avuto nei confronti dell’ex concorrente. Nonostante i rimproveri da parte del conduttore e degli altri inquilini, la donna non accenna a fare alcun passo indietro.

La vippona ha addirittura lanciato delle pesanti accuse proprio nei confronti di Marco. Stando a quanto raccontato da Gegia, l’ex volto di Bim Bum Bam ci avrebbe provato proprio con lei:

“Con questo fatto di Marco tutti dicono: “Che me**a che è Gegia“. Ma voleva fare cose nel letto! Perciò io gli ho detto: “Tu non stai bene!” Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto: “Sei matto? Tu non stai bene”. Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso”.

NUOVA LETTERA DI MARCO? – Nella scorsa puntata del reality, Alfonso Signorini ha letto ai concorrenti una lettera scritta proprio da Marco Bellavia. L’uomo ha deciso di abbandonare la sua avventura nel reality dopo aver riscontrato dei problemi riguardo la sua salute mentali, non trovando appoggio e sostegno dalla maggior parte dei gieffini. Nonostante tutto, però, lui ha deciso di perdonarli. Stando a quanto anticipato sui social, anche questa sera si tornerà a parlare di Marco e di una nuova lettera scritta dall’uomo.