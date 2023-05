Giulio Raselli, su Davide Donadei e Chiara Rabbi: “Pressione psicologica pesante su di lei”

Nelle ultimi ore a destare scalpore e preoccupazione da parte degli utenti dei social sono state le parole di Giulio Raselli. Attraverso le sue IG Stories, il ragazzo ha deciso di raccontare degli inaspettati retroscena su Davide Donadei e Chiara Rabbi, attualmente insieme.

“Pressione psicologica pesante su di lei” – Dopo la burrascosa fine della storia tra Chiara e Davide, sembrava che i due avessero chiuso definitivamente. Da quanto raccontato da Raselli, però, i due avrebbero deciso di riavvicinarsi e, forse, dare una seconda possibilità al loro amore. Una cosa abbastanza normale, se non fosse per la confessione dell’ex tronista.

Stando a quanto raccontato da Giulio, Donadei starebbe mettendo pressione psicologica all’ex corteggiatrice. Se quanto raccontato dall’ex tronista di UeD fosse vero, la situazione sarebbe abbastanza delicata. Da come riportato da IsaeChia, il ragazzo ha così raccontato nelle sue IG Stories:

“Ragazzi buongiorno, sono qui a fare queste storie dispiaciuto sinceramente. Ma mi tocca farle perché mi devo tutelare in qualche modo e mi dispiace quello che sta accadendo. Chiara Rabbi e Davide Donadei in questo momento sono chiusi in una stanza d’albergo, non si sa dove se a Milano o in altri posti, ma poco cambia. In un delirio di coppia. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che l’impressione che ho, e che mi sta spingendo a fare queste storie, è che Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che sinceramente non si merita perché è una donna e perché è piccola. Non ha 40 anni o 50, quindi l’esperienza sicuramente non è dalla sua”.

Proseguendo nel suo racconto, l’ex tronista ha anche ammesso quando ha iniziato a preoccuparsi per la ragazza:

“La cosa che mi ha fatto scattare questo campanello d’allarme, è che l’altra sera Chiara mi chiama e io non rispondo. Poi leggo un suo messaggio vocale dove lei parla e mi chiede delle cose, e sotto c’è la voce di Davide che dirige quello che dice Chiara. Questa cosa non va bene perché non se lo merita. E credo che un uomo non debba mai fare queste cose nei confronti di una donna”.

Giulio Raselli, inoltre, ha spiegato che a Donadei non sarebbe affatto piaciuto che lui e Chiara si siano scambiati i numeri di telefono. Davide, infatti, ha accusato l’ex fidanzata di averci provato con l’ex tronista. Dal canto suo, la Rabbi ha deciso di contattare il ragazzo per dimostrargli quanto queste accuse fossero false. A dimostrare ciò sono le note vocali che il ragazzo ha reso note:

“Guarda Giulio, se vuoi chiamarmi o mandarmi gli screen delle chat su Whatsapp, qualsiasi cosa. Sono qui con Davide, ha letto le chat su instagram e sostiene che io ci ho provato con te perché ti ho chiesto il numero, io alzo le mani. Sostiene che io gli ho mentito e ci ho provato con te”.