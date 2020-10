Gli Italiani sempre più online alla ricerca di intrattenimento gratuito

Gli italiani passano sempre più tempo connessi on line. Non si tratta soltanto di una percezione diffusa ma dei risultati di una approfondita ricerca basata sulle abitudini monitorate lo scorso anno e che mette in luce come nel nostro paese 9 connazionali su 10 hanno la possibilità di accedere ad Internet da smartphone, tablet o PC ed in media ci passano oltre 6 ore al giorno: in pratica il doppio del tempo di quanto gli italiani guardino la TV (3 ore quotidiane).

Tre ore per i social, tre ore per tutto il resto

La metà del tempo la si passa sui vari social ed il resto? Tanta informazione ovviamente ma anche intrattenimento: un mare di contenuti disponibili e possibilità per giocare, guardare video in streaming ma c’è pure un limite di spesa che in tanti si premurano di fissare quasi sempre mensilmente. E quando il budget è già finito? Per fortuna ci sono molte possibilità ancora gratuite da sfruttare che vanno dai Free Spin Gratis allo streaming di film e serie TV oltre a videogiochi online giocabili legalmente senza spendere un euro. E noi abbiamo deciso di proporvi tutte le proposte più interessanti.

Lo streaming gratuito: oltre YouTube da RaiPlay a PopcornTV

Per guardare video su Internet, il sito numero 1 rimane YouTube ma anche il servizio di proprietà Google ha iniziato ad offrire alcuni contenuti a pagamento come ad esempio per il noleggio di film completi. Se volete streaming di qualità gratuito in alta definizione, il primo consiglio non può che essere RaiPlay, il portale della Radio Televisione Italiana che oltre a tutti i canali in diretta, propone anche un eccellente portafoglio di materiali on demand come film, Serie TV e vari show Rai del presente e del passato.

Sempre in ambito TV, anche Paramount Network ha una libreria interessante di contenuti, principalmente per quanto riguarda i telefilm seriali pur non proponendo l’intero catalogo che viene trasmesso ogni giorno sui vari canali del digitale terrestre. Da non sottovalutare neppure Popcorn TV e VVVVID: entrambi propongono molti contenuti piuttosto “cult” in particolare per alcuni generi come l’horror, la commedia sexy all’italiana e gli anime di produzione nipponica.

Ci sono poi vari servizi che propongono periodo a tempo gratuiti anche se le possibilità da questo punto di vista stanno drasticamente diminuendo rispetto a qualche anno fa. Per fortuna alcune opportunità ci sono ancora a cominciare da Prime Video di Amazon che può essere fruito gratis senza alcune limitazione per 30 giorni: l’unica attenzione sarà quella di disdire l’abbonamento prima della conclusione del “free trial”.

Come Videogiocare Gratuitamente

Tante sono anche le possibilità per giocare gratuitamente senza spendere un euro. Molto videogames anche di grande successo come Fortnite, Call of Duty Warzone ed Apex Legends possono essere giocati gratuitamente online sulle principali macchine attualmente sul mercato come il PC, la Playstation 4, Nintendo Switch ed Xbox One. Attenzione però alle microtransazioni: in pratica se il gioco base è davvero gratuito, c’è la possibilità di acquistare nello shop interno del gioco vari contenuti aggiuntivi di vario tipo che invece si pagano.

Molti interessanti e completamente gratuite sono alcune proposte da non perdere di Epic Games Store: EGS è un negozio online che sostanzialmente vende giochi per PC, andando a rompere il quasi monopolio detenuto in precedenza da Steam. Con l’obiettivo di suscitare interesse da parte dei videogiocatori, ogni settimana rilascia uno o più in giochi completamente in regalo: l’importante è riscattarli entro il periodo di tempo della promozione che quasi sempre inizia il giovedì e si conclude esattamente sette giorni dopo.

La lista di titoli regalati da Epic Games Store in questi anni è letteralmente impressionante: tra gli ultimi arrivati troviamo anche un vero e proprio best seller in Italia e non solo come Football Manager 2020, il videogame che ci consente di allenare ogni squadra di calcio dell’intero pianeta.