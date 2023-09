Una settimana è già trascorsa dall’inizio del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Un reality tutto nuovo, composto da un cast misto: Vip e Nip insieme in una convivenza esposta h24 davanti alle telecamere.

Tante aspettative per questo nuovo Grande Fratello richieste ed imposte da Pier Silvio Berlusconi, colui che da subito ha richiesto la massima serietà e partecipazione da parte dei concorrenti e del pubblico a casa.

Signorini ha ufficializzato le basi per un reality che possa portare al centro la “normalità”, raccontata attraverso le storie e le vite dei protagonisti di questa edizione. Tra i nuovi gieffini, un 34enne romagnolo di nome Claudio Roma.

Claudio Roma contro Alfonso Signorini

Durante la presentazione di Claudio Roma, il conduttore si è lasciato andare un aspetto privato del ragazzo: “La tua storia ci è subito piaciuta. Quando ci siamo visti, mi hai raccontato di essere stato bullizzato scuola e per questo sei entrato in compagnie poco raccomandabili. Sei diventato spacciatore per un periodo della tua vita e dopo essere stato scoperto, sei finito qualche giorni in carcere e poi affidato ai servizi sociali”.

Claudio dopo il suo ingresso in casa, ha commentato con gli altri coinquilini le parole di Alfonso. A quanto pare il nuovo concorrente non ha apprezzato il poco tatto del conduttore: “Poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non lo dovevi dire. Va bene, sono qui apposta. Non mi vergogno di niente, sono quello che sono anche grazie a quello che mi è successo. Ma c’è modo e modo”.