Il futuro della porta dell’Inter non sembrerebbe essere Di Gregorio

L’Inter non considera il portiere del Monza Michele Di Gregorio un obiettivo di trasferimento, nonostante alcune voci di interesse

Secondo voci recenti, i nerazzurri non investirebbero una cifra significativa per ingaggiare il 26enne come riserva. Di Gregorio è un nome che è stato collegato all’Inter negli ultimi due giorni. Il 26enne ha ormai più di una stagione di Serie A alle spalle. Di Gregorio è un prodotto delle giovanili dell’Inter.

L’estate scorsa il portiere ha lasciato i nerazzurri per approdare al Monza a titolo definitivo. In precedenza aveva trascorso due stagioni in prestito con i brianzoli in Serie B. Le prestazioni di Di Gregorio con il Monza sono state eccellenti nella massima serie. L’ex portiere dell’Inter ha fatto la sua parte nel mantenere la squadra lombarda in una comoda posizione di metà classifica.

Ma il problema principale, secondo quanto emerso, è il potenziale prezzo del cartellino di Di Gregorio. Considerato lo stato di forma del portiere, il Monza chiederebbe con ogni probabilità almeno 20 milioni di euro per la sua firma.

Anche se l’Inter ha una percentuale di rivendita che potrebbe abbassare la cifra, è comunque più di quanto i nerazzurri vorrebbero spendere per un portiere di riserva. Yann Sommer è ancora saldamente il portiere di prima scelta dell’Inter. Anche se l’ex portiere del Bayern Monaco compirà 35 anni tra pochi giorni, non ci sono segni di rallentamento. Pertanto, l’Inter vede Sommer come numero uno ancora per un paio di stagioni. Pertanto, la priorità per i nerazzurri non sarebbe quella di spendere molto per un portiere di riserva. Piuttosto, si pensa a un sostituto di Sommer. Bento dell’Atletico Paranaense è un giocatore che è nel mirino dell’Inter.