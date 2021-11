Jenna Dewan entra nel cast principale della serie “The Rookie”

Jenna Dewan non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo ruolo nella serie The Rookie, in onda su ABC.

L’attrice è entrata nel cast dello show durante la terza stagione con un ruolo ricorrente. Al momento sta andando in onda la quarta stagione di The Rookie e, non solo Jenna Dewan è tornata, ma farà parte del cast principale. Infatti, secondo quanto riporta Deadline, il suo personaggio, il vigile del fuoco Bailey Nune, rientra nel cast principale della quarta stagione.

Bailey viene descritta come divertente, imprevedibile e con un senso dell’umorismo sovversivo. La sua prima apparizione è stata nel finale della terza stagione durante il quale il personaggio di Nathan Fillion, John Nolan, le ha chiesto di uscire.

Alexi Hawley, creatore e showrunner della serie, ha rivelato a TVLine come Jenna Dewan sia entrata nel cast:

“Durante la pandemia non potevano girare molte scene sentimentali ma volevamo davvero trovare qualcuno per John Nolan che potessimo anche potenzialmente rivedere nella stagione successiva. Jen è davvero speciale e adoro il suo personaggio”.

The Rookie va in onda di domenica su ABC.

In Italia la serie viene trasmessa su Rai 2 ma al momento la quarta stagione è ancora inedita.

Jenna Dewan deve la sua popolarità al film Step Up del 2006 di Anne Fletcher. In seguito l’attrice ha avuto ruoli in molte serie televisive di successo tra cui American Horror Story, Supergirl, The Resident e, recentemente, in Superman & Lois.