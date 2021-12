Kristen Bell protagonista della black comedy “The Woman in the House”

Kristen Bell spia i vicini del trailer ufficiale della black comedy The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.

La miniserie, che debutterà su Netflix, utilizza famosi stilemi di thriller psicologici usciti negli ultimi anni, quali The Woman in the Window e The Girl on the Train, con una vena comica.

Ecco una sinossi della miniserie con Kristen Bell, rilasciata da Deadline:

“La serie segue le vicende di Anna, una donna con il cuore infranto incastrata in una noiosa routine. Ogni giorno Anna beve vino mentre guarda fuori dalla finestra, guardando la vita che scorre senza di lei. Quando un affascinante vicino si trasferisce nella casa di fronte alla sua Anna inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Improvvisamente però diventa la testimone di un violento omicidio… o no?”

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window è stato creato da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf.

Kristen Bell rientra tra i produttori esecutivi della serie insieme a Will Ferrell, Jessica Eibaum e Brittney Segal di Gloria Sanchez Productions.

Accanto alla Bell vediamo gli attori Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony e Benjamin Levy Aguilar.

La serie verrà rilasciata il 28 gennaio 2022.

Trailer di The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window: