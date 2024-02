Lloris è stato vicino alla Roma

Hugo Lloris in estate è stato trattato dalla Lazio, ma secondo le ultime indiscrezioni in estate sarebbe stato vicinissimo a vestire anche la maglia della Roma

Le due capitoline, in estate, hanno cercato in tutti i modi di completare le scelte tra i pali. Se la Roma ha poi virato sul mantenere Rui Patricio e Mile Svilar, con la Lazio che a Ivan Provedel ha aggiunto Luigi Sepe e Christos Mandas.

In estate, però, entrambe le squadre hanno cercato lo stesso obiettivo per completare le proprie scelte tra i pali. Se della Lazio su Hugo Lloris si sapeva, della Roma era ignoto. I giallorossi, però, sottotraccia avrebbero lavorato per portare il portiere francese nella capitale salvo poi virare su altro.

Il retroscena: Mourinho non lo voleva

Avete letto bene: José Mourinho, stato già allenatore del portiere francese, non credeva in lui. La trattativa è naufragata proprio per volontà dello Special One, con il portiere che è poi andato a gennaio in Major League Soccer.

Lloris, infatti, non avrebbe voluto fare il secondo di nessuno cosa che ha fatto cadere anche ogni possibilità di trasferimento alla Lazio. Provedel è il titolare designato da Maurizio Sarri, ormai affidabile per il tecnico toscano, e non sembra vi sia stata la voglia del francese di restare. Fino a gennaio a fatto da chioccia a Guglielmo Vicario, salvo poi trasferirsi al Los Angeles FC nel mercato invernale. Ora il portiere giocherà in MLS, con un contratto che scadrà alla fine del 2024. Dopo si dice potrebbe ritirarsi dal calcio giocato.