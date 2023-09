Mare Fuori, Pierpaolo Pretelli e Mattia Zenzola nel cast? Ecco la verità

Nei giorni si è vociferato della possibile presenza di due volti amati di Amici nel cast del musical di Mare Fuori. Alcune indiscrezioni, infatti, avevano parlato della possibilità di vedere Mattia Zenzola e Benedetta Vari a teatro.

MATTIA E BENEDETTA A TEATRO? – Stando a quanto scoperto da Fanpage.it, il vincitore dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi è ufficialmente nel cast. Non è certa, invece, la presenza di Benedetta:

“Possiamo quindi confermare la partecipazione al musical del ballerino vincitore dell’ultima edizione del talent show ideato da Maria De Filippi. Un nome che completa una squadra ricca di nomi interessanti. Nomi che sapranno sicuramente attirare un gran numero di persone verso quello che sarà senza dubbio uno degli eventi più intriganti della prossima stagione teatrale. Il musical andrà in scena da dicembre, ma i casting non si sono ancora chiusi. Le selezioni si chiuderanno intorno a metà ottobre e non sono quindi escluse sorprese finali”.

CI SARÀ PRETELLI? – Parlando sempre di rumors, nella giornata di ieri si parlava della presenza anche di Pierpaolo Pretelli nel cast. Se l’ex velino di Striscia la Notizia non si è espresso al riguardo, a smentire l’indiscrezione è stato Fanpage.it:

“Sorprese di cui non dovrebbe far parte quella di Pierpaolo Pretelli. Il nome dell’influencer, ex GF Vip e Tale e Quale Show, era circolato nelle ultime ore prima come papabile candidato ad entrare nel cast di Mare Fuori il musical. Ipotesi che è poi diventata certezza, corroborata anche da una storia Instagram geolocalizzata a Napoli che Pretelli ha postato sui social. Tuttavia Fanpage.it è in grado di smentire questa certezza assoluta, come fonti autorevoli alla guida del progetto sono in grado di dirci”.