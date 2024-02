Mazzarri a rischio, Conte subito è il sogno di De Laurentiis. I tifosi azzurri: “L’unico in grado di far svoltare la stagione”

Il futuro di Walter Mazzarri è a rischio. L’allenatore del Napoli rischierebbe seriamente di essere esonerato da Aurelio De Laurentiis, il quale le sta tentando tutte per evitare di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Per questo motivo la dirigenza azzurra potrebbe provare un nuovo approccio per Antonio Conte, affidandogli subito la panchina con la possibilità di prendere tutte le decisioni anche sul prossimo mercato estivo.

VIA MAZZARRI, I TIFOSI DEL NAPOLI VOGLIONO CONTE IN PANCHINA GIA’ DA SUBITO

I tifosi azzurri hanno puntato il dito anche contro l’allenatore Walter Mazzarri. Questo soprattutto per alcune scelte tecniche del mister, il quale ha ancora una volta preferito giocatori non motivati.

Questi alcuni dei commenti presenti sul web. Paolo U. scrive: “Mazzarri via subito. Conte l’unico in grado di far svoltare la stagione”, “Prendiamo Conte, subito! Lo esigo, altrimenti disdico l’abbonamento”, “Conte subito e via tutti a giugno”. Tuttavia, sarà difficile che Conte accetti il Napoli in una delicata situazione come questa.