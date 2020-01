Napoli, ADL pensa ad un nuovo allenatore per la stagione 2020/21: spunta un nome a sorpresa

Dopo l’ennesima sconfitta in campionato, Aurelio De Laurentiis incomincia ad interrogarsi sul futuro di molto dei senatori presenti nella squadra e soprattutto di Rino Gattuso. Il presidente, infatti, starebbe quasi rimpiangendo il suo ex allenatore, Carlo Ancelotti, che alla guida dell’Everton sta ottenendo buoni risultati.

Il cambio di allenatore, infatti, non sembra aver giovato alla squadra. Dall’addio di Ancelotti, infatti, non ci sono stati segnali di distensione e in campo non c’è stato l’impegno che ci aspettava.

Il futuro di Gennaro Gattuso è comunque a rischio e Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di cambiare allenatore al termine della stagione. Con il mister, infatti, vi è attualmente un contratto di 6 mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il traguardo, però, è ormai difficile da raggiungere con la squadra che deve preoccuparsi più di non retrocedere in Serie B.

Aurelio De Laurentiis starebbe già sondando diversi allenatori per la prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni, il presidente starebbe vedendo con buon occhio Vladimir Petkovic.

L’indiscrezione è stata lanciata dal portale Tuttomercatoweb.com. Petkovic è già noto al calcio italiano avendo allenato la Lazio e, attualmente, è il commissario tecnico della Svizzera. Si tratta di un nome insolito per la SSC Napoli. Prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso, infatti, circolavano i nomi di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Il nome di Petkovic è la prima volta che viene accostato al Napoli.