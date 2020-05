Pompe industriali: la scelta di pompe e materiali ne caratterizza l’impiego

In ambito industriale e professionale è fondamentale utilizzare attrezzature di alta qualità, in grado di garantire prestazioni adeguate in base al tipo di impiego. Uno dei sistemi più importanti sono le pompe industriali, dispositivi impiegati per la gestione dei flussi di liquidi, adoperate per diversi scopi come l’aspirazione d’acqua in pozzi e piscine, la pulizia professionale o la gestione delle cisterne di liquidi corrosivi.

Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica ha permesso di sviluppare sistemi estremamente precisi ed efficienti, i quali garantiscono elevati standard qualitativi, alte performance e livelli di sicurezza ottimali. Ovviamente è indispensabile scegliere il dispositivo giusto, considerando una serie di aspetti tecnici e la destinazione d’uso della pompa industriale.

Quali sono i principali tipi di pompe industriali?

Sul mercato si possono trovare vari tipi di pompe industriali, ognuna delle quali realizzata per delle applicazioni specifiche. Il loro compito è spostare un fluido da un punto ad un altro, tuttavia per farlo possono impiegare sistemi completamente diversi. Nella scelta è fondamentale considerare la finalità per la quale sono state costruite, l’orientamento della pompa, i liquidi con i quali possono entrare in contatto e i materiali con cui sono state realizzate.

Pompe pneumatiche: caratteristiche e funzionalità

Sul mercato esistono vari tipi di pompe industriali, ognuna delle quali progettata per un uso specifico. Un modello molto richiesto sono le pompe pneumatiche a membrana, macchinari pensati appositamente per gli impianti industriali di tipo chimico, alimentare e sanitario. Questi dispositivi sono idonei anche alle applicazioni con materiali aggressivi ed esplosivi, in quanto offrono un livello di sicurezza elevato a seconda della certificazione.

Ad esempio le pompe pneumatiche di Debem, azienda specializzata nella produzione di pompe a membrana in PVDF e molti altri modelli ad altissima precisione, permettono di regolare in modo accurato la velocità ed evitare cali di pressione. Il funzionamento è a secco, quindi senza l’impiego di oli o di aria lubrificata, un’opzione ideale per il pompaggio di liquidi ad alta viscosità, aspetto che contraddistingue queste pompe volumetriche ad aria compressa con sistema autoadescante.

Alcuni sistemi sono progettati con dimensioni compatte, una configurazione che consente di installare la pompa pneumatica all’interno dei macchinari industriali, per gestire il flusso di olio, inchiostro o vernice anche in spazi ridotti. Altri tipi di pompe a doppia membrana sono adatti agli impianti con parti solide in sospensione, inoltre i sistemi più avanzati forniscono anche il controllo remoto per l‘automatizzazione dei processi industriali.

Pompe centrifughe: tipi e applicazioni

Le pompe centrifughe sono realizzate in materiali plastici, di solito PVDF o polipropilene, con modelli ad asse orizzontale per il dosaggio di liquidi corrosivi, oppure ad asse verticale per l’immersione all’interno di vasche e l’uso in impianti di tipo fisso. Per alcuni impieghi particolari, ad esempio con liquidi aggressivi, è possibile optare per le pompe centrifughe elettriche a trascinamento magnetico.

I dispositivi ad asse verticale offrono rendimenti elevati e sono vincolati all’utilizzo di appositi motori elettrici, con un pescaggio massimo fino a 40 metri. Le pompe centrifughe ad asse orizzontale, invece, possono lavorare con liquidi sporchi e in presenza di residui in sospensione di piccole dimensioni. Le pompe a trascinamento magnetico non presentano componenti metalliche, per un movimento fluido e un’applicazione in settori come l’Automotive, l’industria chimica e la depurazione di acque e fanghi.

Pompe da travaso elettriche e pneumatiche

Un modello particolare di pompa industriale è il dispositivo utilizzato per il travaso dei fusti, con un movimento centrifugo e un albero di trasmissione azionato da un motore elettrico o pneumatico. Si tratta di sistemi portatili, i quali possono lavorare completamente immersi all’interno del fluido, operando anche con liquidi corrosivi, senza tenute meccaniche e con la possibilità di regolarne la portata nelle versioni pneumatiche.

Quest’ultime arrivano fino a 70 litri al minuto, possono essere impiegate con fluidi a viscosità fino a 600 cps, trovando largo uso nell’industria elettronica e galvanica, nel settore del gas e del petrolio, nel comparto chimico e nell’Automotive. Le pompe da travaso elettriche possono fornire una portata fino a 90 litri al minuto, sono equipaggiate con una girante aperta e sono omologate per fluidi con viscosità fino a 900 cps, quindi garantiscono prestazioni più elevate.

Come scegliere la pompa industriale giusta?

La scelta della pompa industriale è una decisione da prendere con particolare attenzione, considerando una serie di aspetti legati al tipo di utilizzo, al fluido e alle performance che si vogliono ottenere dal dispositivo. Ad esempio, per l’industria grafica, la ceramica, la mineraria e la depurazione di acque e fanghi, un ottimo modello sono le pompe pneumatiche a doppia membrana, disponibili anche in versione compatta per lavorare in spazi ridotti.

Per l’Automotive, l’industria chimica ed elettronica è possibile optare per una pompa centrifuga a trascinamento magnetico, progetta per il trasferimento di fluidi corrosivi e liquidi aggressivi. Ad ogni modo è importante tenere conto dei materiali della pompa, del sistema di azionamento (elettrico o pneumatico), della configurazione interna e al design del sistema. Inoltre è necessario valutare le specifiche tecniche sulla portata, la viscosità dei fluidi e il tipo di applicazione.

Le pompe industriali possono essere classificate in vari modi, ad esempio in base al tipo di utilizzo con la separazione tra pompe per travaso di fusti, dosatrici, di sollevamento, di lubrificazione oppure pompe sommerse. In alternativa è possibile distinguere questi dispositivi a seconda del loro funzionamento, perciò avremo pompe a membrana, centrifughe, a pistone, con ingranaggi o peristaltiche.

Per acquistare il modello giusto è importante rivolgersi ad aziende specializzate, affidandosi soltanto a imprese che possono garantire prodotti sicuri, di alta qualità e fornire tutte le certificazioni previste dalle normative di legge. Trattandosi di sistemi ad elevata precisione, infatti, è fondamentale un perfetto dimensionamento del dispositivo, affinché vengano rispettate condizioni adeguate di produttività e sicurezza.