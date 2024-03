Roma, il prossimo ds può essere Richard Hughes

Dopo aver salutato Tiago Pinto la Roma sembra aver deciso per chi sarà il suo successore come direttore sportivo giallorosso. La società sarebbe intenzionata a prendere Richard Hughes del Bournemouth

Per un Tiago Pinto che saluta, con non poca amarezza da parte sua, c’è una Roma pronta a ripartire e già ripartita. L’era lusitana sembra arrivata al termine nella capitale con anche José Mourinho che ha salutato e Rui Patricio pronto a fare lo stesso. Renato Sanches non verrà riscattato, con molta probabilità, e la squadra è pronta ad essere rinnovata.

Il primo dei pensieri giallorossi, però, è indubbiamente quello di trovare un nuovo direttore sportivo. Dopo Tiago Pinto, difatti, non si è trovato nessuno e sembra vi sia la possibilità che il club di Friedkin prenda un “amico” dalla Premier League.

Intrecci all’inglese

Prima Justin Kluivert e Vina hanno percorso la manica trasferendosi in Inghilterra e alla corte del Bournemouth, ora qualcun altro potrebbe fare il percorso inverso. Stavolta non si tratta di un attuale calciatore delle cherries, bensì di un loro dirigente. Infatti, la Roma starebbe virando con decisione sul profilo di Richard Hughes per farne di lui il nuovo direttore sportivo.

L’inglese sarebbe intrigato dal progetto e vorrebbe tornare in Italia, essendo uscito dal settore giovanile dell’Atalanta. Con il Bournemouth sta facendo un buon lavoro a livello dirigenziale, riuscendo a creare una squadra solida dal punto di vista finanziario e che in campionato sta facendo di tutto pur di salvarsi. Dopo Chris Smalling, quindi, i giallorossi potrebbero accogliere un altro inglese. Richard Hughes può essere l’asso in più di Friedkin per far crescere la squadra.