Shakira, flirt in corso con Lewis Hamilton? “Si incontrano in gran segreto”

Ancora una volta la vita sentimentale di Shakira è finita nel mirino della cronaca rosa. Dopo il presunto flirt con Jimmy Butler, giocatore dell’NBA, sembrerebbe che la cantante si stia frequentando con un pilota di F1. Stando alle recenti indiscrezioni, a far breccia nel cuore dell’artista sarebbe stato Lewis Hamilton.

“Si incontrano in gran segreto” – Dopo la turbolenta e chiacchierata separazione da Gerard Piqué, la cantante colombiana sarebbe pronta a voltare pagina. Sembrerebbe, infatti, che attualmente la donna si sia frequentando con un celebre pilota della Formula 1. Si parlerebbe, addirittura, di incontri segreti tra l’artista e Hamilton.

Già i due erano finiti al centro dell’attenzione verso metà luglio, dopo essere apparsi insieme in un party. In quel caso, però, la cronaca rosa li vedeva solo come amici. Nelle ultime ore, però, dalla Spagna sarebbero giunte delle inedite indiscrezioni.

A parlare di questa possibile nuova coppia è stato infobae.com, raccontando di recenti incontri tra Shakira e Lewis in un’isola spagnola situata nel Mar Mediterraneo. È questa la meta scelta dalla cantante per trascorrere le sue vacanze, approfittando del luogo per vivere questa su nuova storia d’amore lontano dai paparazzi.

“Hamilton ha raggiunto tre volte la villa, nella notte, per incontrarla. È stato visto entrare nella sua abitazione”, viene così rivelato. Inoltre, il tabloid aggiunge: “Uno degli autisti di Hamilton lo sente parlare regolarmente con Shakira durante i viaggi”.