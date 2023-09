Sonia Bruganelli, cena con un uomo: flirt in corso o amicizia?

Sonia Bruganelli è stata vista in compagnia di un uomo durante una cena all’insegna del divertimento e del relax. La rivista Diva e Donna ha sorpreso l’ex moglie di Paolo Bonolis insieme ad Andrea, uno degli autori dei programmi televisivi “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”.

Amicizia o qualcosa di più?

Al momento, non possiamo confermare se tra l’imprenditrice e l’uomo ci sia qualcosa di più di un’amicizia. Quello che è evidente, almeno dalle foto pubblicate dal settimanale diretto da Angelo Ascoli, è che tra Sonia e Andrea c’è una forte affinità e un desiderio di divertirsi insieme.

La rivista Diva e Donna non ha fornito dettagli aggiuntivi sulla situazione sentimentale di Sonia, ma ha sottolineato che chi ha visto lei e Andrea ha notato una bella complicità tra di loro. Resta quindi il dubbio se Andrea sia il nuovo compagno dell’imprenditrice o solamente un amico molto stretto.

Dopo la separazione annunciata lo scorso giugno tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che avevano condiviso 26 anni di matrimonio, non ci sono state altre immagini “sensazionali” dei due ex coniugi, tranne quelle pubblicate da Diva e Donna. Nonostante la rottura, Sonia e Paolo continuano a frequentarsi per il bene dei loro figli e mantengono un buon rapporto in molti aspetti della loro vita.

Anche quest’anno hanno trascorso parte delle vacanze estive insieme nelle Baleari, un luogo che avevano frequentato spesso durante il loro matrimonio. Per quanto riguarda Paolo Bonolis, non ci sono indiscrezioni sulla sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio ed è ufficialmente single. Tuttavia, se avesse una relazione, sarebbe difficile scoprirlo dato che Bonolis ha sempre mantenuto la sua vita privata molto riservata.