Stefano De Martino, insieme ad Antonino Spinalbese: amici per i figli

Nelle ultime settimane a spiazzare il popolo dei social sono state le ultime fatte da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Entrambi ex di Belen Rodriguez, i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram. Dietro questo gesto, però, si nasconde un saldo legame che li vede frequentarsi insieme ai loro due figli avuti con la showgirl argentina.

AMICI PER I FIGLI – Come raccontato dal settimanale Chi, Stefano e Antonino non sarebbero affatto rivali come in molti pensavano. I due, infatti, oltre ad aver iniziato a seguirsi a vicenda sui social, avrebbero creato un buon rapporto d’amicizia. Dietro questa decisione ci sarebbe un motivo preciso: i figli.

Ad unire i due uomini sarebbe il profondo amore e il forte legame che unisce Santiago e Luna Marì. Per i due fratellini, infatti, Stefano e l’ex gieffino avrebbero iniziato a frequentarsi, così da far trascorrere del tempo ai due fratellini.

È ciò che è accaduto nei giorni scorsi, come mostrano gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini: “Domenica scorsa i due ex della Rodriguez si sono incontrati a casa di Stefano, con i rispettivi figli, e sono rimasti insieme per tre ore”.

Inoltre, come spiega proprio la rivista, oltre alle loro origini e i loro trascorsi con la Rodriguez, ad accomunare i due sarebbero anche altri interessi. Infine, Chi ha poi ipotizzato: “Ma già che c’erano avranno parlato anche dell’attuale compagno di Belen, Elio Lorenzoni”.