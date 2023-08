Ultim’ora, Zielinski-Al-Ahli rischia di saltare: Piotr non convintissimo di andare in Arabia

Piotr Zielinski potrebbe clamorosamente restare in Campania. Secondo quanto riferito da Radio Marte, infatti, il polacco non è del tutto convinto di trasferirsi in Arabia Saudita, nonostante il maxi ingaggio da 36 milioni di euro in tre anni offerto dall’Al-Ahli: “Le certezze di Zielinski in merito ad un suo passaggio in Arabia non ci sono più“.

“Il polacco non è convintissimo di trasferirsi all’Al-Ahli e ci starebbe ripensando nelle ultime ore. Bisogna aspettare per conoscere la decisione finale del centrocampista ma Aurelio De Laurentiis sa che ha un altro anno di contratto e resterebbe anche senza rinnovo“. Radio Marte continua rivelando che il colpo Gabri Veiga, però, prescinde dalla cessione di Zielinski, sottolineando come le strategie del club di Aurelio De Laurentiis non cambieranno.