Un successo a “Gonfie Vele” per Noemi Vanni

Una serata all’insegna della moda inclusiva quella organizzata da Noemi Vanni in occasione della presentazione della nuova collezione Primavera/Estate. Tante persone presenti presso la prestigiosa Tenuta Re Ferdinando nonostante il forte vento che ha sicuramente caratterizzato la sfilata all’aperto ma allo stesso tempo ha risaltato ancor di più la bellezza degli abiti disegnati da Noemi ed indossati dalle modelle che hanno avuto modo di volteggiare anche senza effetti di scena. “Sentirsi bene è la cosa più importante per una donna indipendente da quello che indossa – dichiara Noemi Vanni – ho iniziato questa attività perché sul mercato non trovavo nulla che potesse essere veramente inclusivo e che potesse soddisfare ogni tipo di donna, di ogni corporatura e di ogni età, allora un giorno mi sono detta: perché non disegnarla da sola? E ad oggi è una realtà che rende felici tante clienti che ringrazio per essere qui presenti e per seguirmi sui social media”.