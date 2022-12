Uomini e Donne, Ciprian dopo la rottura con Andrea Nicole: “Il periodo non è dei migliori”

Solo pochi mesi fa Andrea Nicole Conte, ex volto di Uomini e Donne, ha annunciato la rottura con Ciprian Aftim, conosciuto proprio all’interno del dating-show. A distanza di qualche tempo, l’ex corteggiatore attraverso i social ha rivelato di non star vivendo un bel periodo. Che c’entri la fine della sua storia con l’ex tronista?

“Il periodo non è dei migliori” – Ancor prima di prendere parte al programma, Ciprian non è mai stato amante dei social. Ad annunciare la fine della storia tra lui e Andrea Nicole, infatti, è stata proprio quest’ultima attraverso le storie su Instagram. Una volta data la notizia, il ragazzo non ha rilasciato alcun commento.

Nelle scorse ore Aftim si è voluto aprire sui social, condividendo con i suoi fan il difficile periodo che sta vivendo. Secondo molti utenti di Instagram, questo suo stato d’animo sarebbe da ricondurre all’ex tronista e, quindi, alla fine della loro love-story.

Il ragazzo ha così pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae al mare, dove salta all’occhio la sua espressione malinconica. Ad accompagnare la foto è la seguente didascalia:

“Ultimamente cerco sempre di ritagliarmi del tempo per stare in mezzo alla natura, mi aiuta a riordinare i pensieri e le emozioni, a rallentare tutto e vedere le cose da nuove prospettive. Oggi però non ha funzionato, il cervello non ha voluto fermarsi. Sicuramene il periodo non è dei migliori. Ma sono convinto che continuando a lavorare su di me la serenità arriverà”.