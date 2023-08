Uomini e Donne, il tronista Cristian Forti è fidanzato? Arriva la replica alle accuse

Sebbene ancora la nuova edizione di Uomini e Donne non sia ancora iniziata, nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sono stati i due nuovi tronisti del Trono Classico. Sia su Brando che su Cristian Forti sono giunte segnalazioni che li vedrebbero attualmente fidanzati. Dopo le polemiche che si sono create dalle recenti indiscrezioni, Cristian ha deciso di intervenire e di spiegare cosa realmente stia succedendo.

LA REPLICA DEL RAGAZZO – Il tutto ha avuto inizio da una segnalazione giunta a Deianira Marzano, riportata nelle sue IG Stories. Stando a quanto appreso dall’esperta di gossip, il ragazzo avrebbe trascorso una breve vacanza a Lampedusa proprio insieme a quella che sostiene sia la sua ex. Inoltre, la donna ha ammesso di avere uno scatto che mostrerebbe i due ragazzi in atteggiamenti intimi:

“Ciao, io conosco il nuovo tronista e la sua ex fidanzata (anche se sinceramente per me sono ancora fidanzati). So che sono stati a Lampedusa a inizio agosto e sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e si abbracciavano. Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà”.

Davanti alle polemiche che si sono scatenate con la clamorosa segnalazione delle Marzano, ad intervenire sulla questione è stato proprio Cristian. Attraverso un post su Instagram, il ragazzo ha voluto spiegare cosa sia accaduto realmente:

“Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.