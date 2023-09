ZAGARA: fuori ora l’EP “checosarimane”

checosarimane è l’EP d’esordio di ZAGARA, disponibile dal primo di settembre su tutte le piattaforme streaming digitale, distribuito da The Orchard.

Anticipato dai singoli libidine e elisir, checosarimane è un racconto da casa, intimo e personale, che affronta la tematica del viaggio come fuga dai pensieri indesiderati, ricerca interiore e rifugio nelle speranze più profonde. Con il nuovo EP, ZAGARA guarda dentro di sé, senza tuttavia potere evitare di guardare anche indietro e ricordare ciò che si è lasciato alle spalle.

Numerose sono le influenze che ricadono sulla scelta del sound, che hanno portato ad una definizione artistica al contempo pop e sperimentale. Sentieri tracciati dal cantautorato italiano e dall’indie rock fanno da cornice al neo soul e al contemporary R&B, trovando una nuova definizione in suoni meno digitali e più elettrici.

“Questi brani sono stati scritti in momenti diversi e lontani tra loro. Nonostante ciò, è stato inevitabile per me avvicinarli l’un l’altro dando vita alle cinque tracce che oggi compongono checosarimane. Il fil rouge che li lega sono i racconti di determinate esperienze che ho vissuto in prima persona e che reputo significative. Dal punto di vista contenutistico e dal punto di vista estetico-musicale, qui dentro c’è tutto quello che sono oggi: un insieme di stili a cui ho lasciato piena libertà, senza l’obbligo di seguire mode o tendenze, che mi racconta artisticamente nella maniera più sincera possibile. Il mio nuovo EP è un guardare dentro di sé, senza tuttavia potere evitare di guardare anche indietro e ricordare ciò che ci lasciamo alle spalle.”

TRACKLIST:

1. serpente

2. elisir

3. libidine

4. copertina

5. piùfortedime

BIOGRAFIA

Giuseppe Meli, in arte Zagara, è un cantautore catanese classe ’94. La scelta del nome è un chiaro riferimento alle sue radici, un abbraccio alla propria casa e a quella terra con cui l’artista mantiene un saldo legame, e che continua a far sentire il suo richiamo anche nella ricerca del nuovo.

Dopo anni di gavetta nei locali e nelle kermesse di provincia, prende forma l’urgenza di trasformare la passione per la musica di un giovane ragazzo in una sfida più concreta. Nel 2019 comincia a scrivere e comporre brani tendenzialmente influenzati dalla musica elettronica e dal synth pop: questa esperienza dà inizio ad un momento di profonda trasformazione personale, in cui nuove influenze e suggestioni fanno nascere l’esigenza di riarricchire la propria identità artistica. Durante la pandemia ha inizio una fertile ed eclettica stagione di scrittura. Reimmergendosi negli ascolti del passato, dal cantautorato di Fabi e Colapesce al rock alternativo dei Verdena, rintraccia inesplorate affinità nel contemporary R&B, nel neo soul e nel funk internazionali.

Zagara si esprime tra vecchie e nuove dimensioni: è l’attesa impaziente di un’isola che vuole affondare e ritornare in superficie; è lo sguardo verso un orizzonte che si mostra più ampio e ambizioso.