Alessia Macuzzi, rompe il silenzio con un’epica risposta: “Ti stai preparando per De Martino?”

Dopo settimane dal chiacchieratissimo scoop sul suo presunto flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi ha deciso di rompere il silenzio. Per la prima volta, infatti, la conduttrice ha voluto replicare a uno dei tanti commenti riguardo al rumor.

“Ti stai preparando per De Martino?” – Come è oramai risaputo, poche settimane fa Belen Rodriguez ha deciso di confermare il presunto flirt che l’ex marito ha avuto con la Marcuzzi. Il tanto chiacchierato rumor è stato lanciato nel 2020, messo presto a tacere dal silenzio dei diretti interessati.

Dopo l’ennesima e turbolenta separazione con l’ex ballerino, Belen ha deciso di vuotare il sacco. Con l’inaspettata conferma da parte della showgirl argentina, i riflettori si sono di nuovo accesi su Alessia e Stefano. Dall’inaspettata rivelazione della Rodriguez, la conduttrice si è trovata sommersa dai commenti e dagli sfottò sulla presunta liason.

All’ennesimo commento sul presunto flirt con De Martino, la Marcuzzi ha deciso di rompere il silenzio. Il tutto è avvenuto pochi giorni fa, dopo che la presentatrice ha condiviso su Instagram un ironico video in cui si mostra mentre si trucca prima di annullare un appuntamento per godersi una serata di relax, a letto, con il suo cagnolino.

Tra i tanti commenti fioccati sotto la simpatica gag, un utente non ha potuto fare a meno di tirare in ballo l’ultimo rumor: “Ti stai preparando per Stefano?”. A spiazzare, però, è stata l’epica replica di Alessia Marcuzzi: “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?”.