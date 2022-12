Amici, Gianmarco e Megan sempre più distanti: “Ho bisogno di tempo”

C’è aria di crisi per una coppia nata nella 22esima edizione di Amici. Si tratta di Gianmarco Petrelli e Megan Ria che in questi ultimi giorni sono sempre più distanti, come ammesso pure dai due allievi.

“Ho bisogno di tempo” – Sembrava che tra Gianmarco e Megan le cose stessero andando a gonfie vele, almeno fino al daytime andato in onda ieri pomeriggio. Durante la consueta fascia pomeridiana, sono state mandate in onda alcune clip che hanno mostrato un confronto tra i due ballerini.

Il tutto ha avuto inizio da una chiacchierata tra la Ria e Federica Andreani. Parlando del suo rapporto con l’allievo di Alessandra Celentano, la ballerina ha ammesso: “Sento che il nostro rapporto è diverso. Molto spesso prima mi succedeva che mi batteva il cuore fortissimo. Ora, invece, è un bel po’ di giorni che lo vedo un po’ così”.

Dal canto suo, Petrelli ha così dichiarato ai suoi compagni: “Abbiamo perso un pochino di pepe, poi la routine impostata così uccide certe cose. Non so se era un momento bello che abbiamo voluto condividere e adesso sta terminando o ci sono delle distrazioni o non lo so…Non lo riesco a capire”.

Dopo averne parlato con i ragazzi, i due danzatori hanno deciso di confrontarsi. Gianmarco ha ammesso di non capire la situazione che si è venuta a creare tra lui e l’allieva di Raimondo Todaro. Alle parole del ragazzo, Megan ha affermato: “Gianmi, io ci ho pensato, invece, e mi sono data una risposta per me giusta, non so per te. Siamo ventiquattro ore su ventiquattro qua“.

L’allievo di Amici, però, non si trovata affatto d’accordo con le parole della fidanzata: “Che c’entra, non c’entra niente, se della roba c’è, c’è. In questo momento non sono in grado di affrontare questa conversazione e ho bisogno di tempo. Perché non posso svegliarmi la mattina e capire “Megan oggi come va? Le va o non le va? C’è o non c’è?” Ed è quello che un po’ sta succedendo, non c’è più quella connessione di sguardi, quel bisogno di cercarsi in casa”.