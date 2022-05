Come i giochi sono cambiati con le innovazioni tecnologiche

Oggi l’uso della tecnologia è diffuso nella nostra vita quotidiana. Gli innovativi progressi tecnologici rivoluzionano i giochi tradizionali, cambiandone la natura. Questa tendenza continuerà e si evolverà ancora, consentendo a milioni di giocatori occasionali di sperimentare i giochi tradizionali in un modo mai visto.

L’industria dei giochi ha subito cambiamenti e innovazioni drammatiche che hanno contribuito a creare un settore globale con oltre 2 miliardi di giocatori in tutto il mondo, per un valore di oltre 115 miliardi di dollari all’anno. Quindi, è facile dire che per molte persone il gioco è diventato una parte indispensabile della loro vita.

Negli ultimi anni, il settore dell’intrattenimento è cambiato drasticamente a seguito dell’avvento della digitalizzazione. A differenza dei tempi passati, le competizioni e i giochi tradizionali non sono più limitati al mondo reale, con le varianti digitali che stanno diventando sempre più mainstream. Ora, i consumatori possono immergersi in un’ampia selezione di passatempi sui loro desktop, smartphone o tablet.

Uno stile di vita sempre in movimento con le app mobile

I dispositivi mobili hanno rivoluzionato l’industria dei giochi. L’uso diffuso degli smartphone ha segnato una nuova era in cui un numero sempre maggiore di persone ha scoperto i giochi mobile.

È molto comodo e molto più economico giocare sul tablet o sullo smartphone. Si trovano migliaia di giochi gratuiti su Google Play o dall’App Store, scaricabili sul proprio dispositivo. La maggior parte di questi sono giochi piuttosto casual, divertenti e facili da giocare. Quindi attraggono un pubblico più ampio. Sono anche di alta qualità e allo stesso livello dei giochi sviluppati per console di gioco.

Non è un segreto che i progressi tecnologici abbiano cercato di portare sul mercato una maggiore comodità per l’utente. In effetti, secondo Pocket Gamer, è un dato significativo sulle preferenze dei consumatori odierni che il 70 percento dei giocatori mobile si stia godendo sessioni di gioco più lunghe. Sebbene questo non sia solo un riflesso della comodità del gioco a distanza, mette in evidenza anche che la tecnologia all’interno degli smartphone contemporanei fornisce le basi per i crossover tradizionali. Grazie a hardware e software più sviluppati, i giochi di puzzle di risoluzione dei problemi sono passati al mondo digitale, come per esempio l’app Sudoku gratuita di Brainium Studios.

Giochi da casinò

Il Sudoku non è l’unico gioco basato sui numeri a fare scalpore nel mondo digitale. I progressi nelle specifiche interne di desktop, smartphone e tablet hanno aperto le porte a varianti web dei giochi da casinò tradizionali, come il blackjack.

Al Genesis Casino, per esempio, gli utenti possono immergersi nel blackjack con croupier dal vivo e giocare insieme a un host in tempo reale. Non solo questo è comodamente accessibile online, ma l’esperienza garantisce più realismo rispetto alle offerte digitali preesistenti. Con le funzionalità di chat e le lobby virtuali, le varianti immersive dipendono esclusivamente dallo sforzo umano, eliminando la necessità di generatori di numeri casuali e software per computer.

I tornei di poker online stanno crescendo grazie all’elevato utilizzo di Internet e questo gioco tradizionale è diventato accessibile adesso a milioni di giocatori. Grazie ai notevoli progressi tecnologici, i giochi di poker online come il Texas Holdem Poker hanno guadagnato popolarità.

Sono stati creati sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per offrire al giocatore una vera esperienza di poker. I tornei multiplayer consentono ai giocatori di livello pro di competere con i principianti per premi in denaro.

La versione online della roulette ha un tocco tradizionale. La grafica e il suono sono molto realistici e si può sentire lo spirito reale del gioco. Il più grande vantaggio della roulette online è che l’utente non ha bisogno di visitare un vero casinò per godersi il gioco, e può immergersi in questa esperienza direttamente da casa propria.

La roulette online è dotata delle stesse regole della roulette dei casinò tradizionali. Tuttavia, ci sono alcune minime differenze. Nella roulette dal vivo un croupier fa girare la ruota dove, come nella versione online, la rotazione avviene tramite software. Nella roulette online si può giocare da soli, senza la necessità di altre persone.

Gioco sul cloud

Aziende come Verizon, Google e Microsoft hanno sviluppato piattaforme e modelli di abbonamento basati su strumenti che consentono ai giocatori di accedere immediatamente alle nuove versioni sui propri dispositivi. In sostanza, si può giocare allo stesso gioco sul proprio smartphone, tablet o laptop; tutto quello che bisogna fare è registrarsi sulla piattaforma.

Uno dei vantaggi del gioco basato su cloud è che è compatibile con diversi tipi di dispositivi. Ciò significa che è un’opzione conveniente per i giocatori che vogliono giocare agli ultimi giochi di fascia alta, ma non possono permettersi di investire in nuovo hardware.

Realtà virtuale e Criptovalute

La realtà virtuale è il punto di svolta di questo settore. I giocatori usano un visore VR ed entrano virtualmente nel gioco. Pertanto, si divertono a giocare in un ambiente realistico e hanno un’esperienza di gioco più coinvolgente. È un’opzione davvero interessante per i giocatori accaniti, meno per i giocatori occasionali, poiché è ancora necessario investire in hardware e visori VR migliori per poter giocare ai giochi VR.

In futuro, ci aspettiamo che le cose cambino, man mano che la tecnologia si sviluppa ulteriormente. C’è tuttavia un numero alto di giochi VR di qualità, oltre 500 titoli, inclusi giochi mainstream come No Man’s Sky, Budget Cuts, Farpoint e molti altri.

Le criptovalute hanno indubbiamente avuto un impatto significativo su molti settori e hanno anche influenzato l’industria dei giochi in generale. In effetti, Stream e Twitch hanno utilizzato BTC per pagamenti in-game e altri acquisti sui loro siti.

Dai giochi da tavolo ai giochi digitali: un mercato in espansione

Sebbene non ci siano dubbi sul fatto che la tecnologia abbia elevato gli standard dei giochi mobile, ha anche svolto un ruolo fondamentale nell’attrarre nuovi giocatori verso i giochi e le competizioni tradizionali. Al giorno d’oggi, il mercato dell’intrattenimento presenta una vasta gamma di passatempi evoluti che soddisfano gli utenti moderni.

Pictionary, ad esempio, evidenzia questa alterazione. Pubblicato per la prima volta nel 1985, questo gioco ha conquistato il mondo, ma il concetto di “gioco artistico” ha raggiunto nuove vette dopo l’uscita di Draw Something di OMGPop nel febbraio 2012. Questo gioco di disegno digitale consente ai giocatori di competere contro i loro amici e familiari aggiungendo anche un vantaggio competitivo con sbloccabile successi e distintivi.

In conclusione, oggi il settore dei giochi offre intrattenimento senza precedenti attraverso giochi di prima classe disponibili su dispositivi mobili, computer e console di gioco. Grazie a numerose innovazioni e scoperte tecnologiche, rimane uno dei settori più redditizi a livello mondiale.