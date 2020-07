Epilazione luce pulsata o laser: quali sono le differenze?

Per evitare di sottoporsi in continuazione alla depilazione sempre più persone optano per l’epilazione, un procedimento che permette di intervenire direttamente sul bulbo pilifero. Ciò consente un approccio più efficiente, con risultati duraturi e molto apprezzati.

Le tecniche per l’epilazione sono il laser e la luce pulsata, entrambe valide e caratterizzate da alcuni aspetti specifici. Cerchiamo di capire quale delle due preferire, considerando i fattori principali dell’uno e dell’altro metodo.

Come funziona l’epilazione a luce pulsata

Una tecnica nuova per l’epilazione è la luce pulsata, una modalità che consente di rimuovere i peli superflui in modo efficace da diverse zone del corpo, ad esempio braccia, gambe, viso e schiena.

Si tratta di un metodo casalingo, in quanto è possibile eseguire l’estirpazione dei peli anche in casa. Basta acquistare un apposito apparecchio di buona qualità, scegliendo un prodotto affidabile e sicuro in grado di garantire prestazioni adeguate.

Ad esempio sul sito web Epilatorelucepulsata.net è possibile trovare guide dettagliate e recensioni sui migliori epilatori a luce pulsata in commercio, risorse utili per capire quale dispositivo comprare in base alle proprie necessità, al budget a disposizione e al tipo di utilizzo.

Ad ogni modo questo approccio consente di indebolire il follicolo, indirizzando un fascio di luce che colpisce la melanina e riduce la crescita dei peli. La luce al contatto con la pelle genera calore, una variazione termica che compromette il corretto funzionamento del bulbo pilifero, quindi i peli continueranno a crescere ma lo faranno sempre più lentamente.

Pro e contro dell’epilatore laser

L’utilizzo dell’epilatore, per diminuire l’uso della ceretta e ridurre la ricrescita dei peli, è una scelta che offre senz’altro alcuni vantaggi. Innanzitutto è possibile usufruire di risultati duraturi, con un effetto quasi immediato già dopo i primi trattamenti.

Allo stesso tempo è possibile adottare una tecnica risolutiva, poiché l’azione della lule pulsata è estremamente efficace e persistente. Inoltre si tratta di una modalità non invasiva, in grado di eliminare il bulbo pilifero e garantire una condizione nettamente migliore per il benessere personale.

Al contrario non è una soluzione adatta tutti, ad esempio bisogna prestare alla presenza di patologie della pelle, tatuaggi, zone del corpo con una quantità considerevole di peli o con un diametro elevato. Non da meno è una sensazione più o meno fastidiosa durante l’applicazione, oltre alla necessità di non usare questa tecnica in estate a causa dell’abbronzatura.

Cos’è l’epilazione laser

Un’altra opzione per evitare di rimanere schiavi a vita della ceretta consiste nell’epilazione laser. Questo metodo non può essere eseguito in casa, infatti richiede trattamenti professionali realizzati presso centri specializzati, come saloni di bellezza ed estetisti.

Con l’epilazione laser viene danneggiato il bulbo pilifero, con il risultato di un progressivo rallentamento della crescita dei peli. Durante l’utilizzo del macchinario si avverte una sensazione simile a una lieve puntura, con il riscaldamento della parte interessata, tuttavia il dolore è sicuramente di bassa intensità e sopportabile.

Per ottenere risultati efficaci è necessario programmare una serie di sedute, in base al tipo di peli, alla pelle e alla densità dei bulbi piliferi. I costi sono piuttosto variabili, con una tariffa che in genere può andare da 30 a 120 euro a seduta, tenendo conto che esistono diversi dispositivi per l’epilazione laser.

Vantaggi e svantaggi dell’epilazione laser

Prima di tutto è importante capire che le due tecniche, l’epilazione laser e quella a luce pulsata, sono metodi molto simili tra loro, con un principio alla base identico, ovvero il danneggiamento del bulbo pilifero per impedire la crescita dei peli e ridurre la necessità di sottoporsi alla ceretta o alla depilazione.

Il laser a luce pulsata offre un intervento non risolutivo al 100%, tuttavia vanta effetti consistenti con una forte diminuzione della ricrescita. Inoltre indebolisce i peli, i quali tenderanno ad avere un diametro minore ed essere più radi e facili da depilare, è abbastanza indolore e piuttosto precisa.

Di contro l’epilazione laser richiede molte sedute per sortire degli effetti adeguati, è abbastanza costosa e non funziona bene sulle persone di carnagione molto chiara o scura. Lo stesso vale per la presenza di nei e altri inestetismi della pelle, condizioni che potrebbero non rendere opportuno procedere con questa opzione.

Epilazione: meglio laser o luce pulsata?

Come abbiamo visto entrambe le soluzioni permettono di ridurre fortemente la crescita dei peli, infatti sebbene non sia possibile dire addio per sempre alla ceretta si può rendere meno frequente. Il funzionamento delle due tecniche è pressoché identico, ad eccezione del tipo di luce utilizzata per la distruzione del bulbo pilifero.

Una differenza importante è possibilità di eseguire il trattamento a luce pulsata in casa, basta acquistare un apposito dispositivo e realizzare l’operazione da soli, mentre l’epilazione laser richiede il supporto di centri specializzati, con dei costi da sostenere superiori.

Nella maggior parte dei casi è consigliata l’epilazione a pulce pulsata, soprattutto quando i peli non sono molti e si può intervenire in modo semplice e veloce, Altrimenti il laser può rappresentare la soluzione giusta.

Tuttavia è sempre opportuno richiedere il consiglio di specialisti esperti, per capire quale possa essere l’opzione giusta in base alle proprie necessità e alle caratteristiche della propria pelle.