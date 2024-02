Stefano De Martino: “Ho sentito la Marcuzzi, le ho spiegato la mia versione”

L’ex danzatore di Amici e precedente coniuge di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, è stato interrogato da Il Giorno, discutendo del recente pettegolezzo che ha coinvolto il presentatore insieme alla collaboratrice Alessia Marcuzzi.

Il rapporto con Alessia Marcuzzi

“Ho sentito Alessia, siamo grandi amici, e lei – suo malgrado – è entrata in questo tormentone. Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa. Siamo solo di passaggio e finché la musica è accesa balliamo e non pensiamo a chi ci vuole rovinare la festa“, ha detto.

Con Belen Rodriguez

“L’ironia è un paracadute meraviglioso. Conosco perfettamente il meccanismo televisivo. È un po’ come il Pandoro della Ferragni, sai che dietro c’è magari sofferenza, ma fa parte del nostro mestiere. Io sono un grande sostenitore della risata e quando ne sono l’oggetto, so che è il mio turno.

E poi sono contro ogni forma di censura. C’è chi ha pensato che il mio rifiuto di rispondere a certe domande fosse perché non volessi mettermi in discussione. Non ho mai detto di prendermi come esempio in quanto uomo integro, padre e marito modello“, ha continuato.

Sul suo rapporto con Belen, il quale lui stesso dichiara di essere ex ha detto: “Sono il primo a dirlo, e lo si vedrà anche a teatro, perché cito proprio le persone che mi identificano come tale. E sa qual è la cosa più bella di tutte? È che è la verità. In molti poi, vedendomi a teatro, si ricredono, perché io per primo fornisco altre versioni di me. Sta a noi dover mostrare agli altri le nostre qualità”.