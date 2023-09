Temptation Island, Floriana Angelica ha un nuovo amore: ecco chi è

L’ex volto di Temptation Island, Floriana Angelica, ha trovato l’amore con un nuovo compagno. Successivamente alla conclusione della sua travagliata relazione con Federico Rasa, con il quale ha partecipato al reality delle tentazioni, la donna ha annunciato pubblicamente la sua nuova storia d’amore.

Nuovo amore per Floriana Angelica

Su Instagram, Floriana ha appena condiviso un’immagine in cui è ritratta tra le braccia del suo compagno, mentre si scambiano un bacio. Per sancire questa fresca love story, la ragazza ha scritto “Mio amore” accompagnato da un cuore rosso.

Ma chi è il compagno di Floriana? Si tratta di Danilo Martines. Quest’ultimo è un vocalist italiano con più di 13mila seguaci su Instagram. Come si può notare dal suo profilo sui social media, ha diverse amicizie nel mondo dell’intrattenimento. In particolare, è possibile osservare una foto in cui è in compagnia di Nina Moric, che recentemente ha reagito alle ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona. Danilo considera la showgirl croata una sua cara amica. Nel frattempo, anche l’ex fidanzato di Floriana Angelica dopo Temptation Island ha trovato l’amore. Federico Rasa, pare da agosto scorso, è fidanzato con Angela.

La fine della storia d’amore dopo Temptation Island

Risale all’anno 2021 la partecipazione di Floriana e Federico al reality delle tentazioni di Canale 5. La coppia, ormai separata, aveva scelto di entrare nel programma estivo con l’intenzione di capire come poter far progredire la loro relazione. In particolare, Floriana aveva preso questa decisione, sperando che Federico avrebbe finalmente compiuto il passo avanti tanto atteso.

Tuttavia, nel villaggio dei fidanzati, Federico non aveva dimostrato un grande affetto nei confronti di Floriana. Si era avvicinato all’ex tentatrice Vincenza Botti, provocando la rabbia della sua ex compagna. Inoltre, aveva suscitato polemiche divulgate informazioni private sulla loro relazione tra i compagni d’avventura.

Floriana aveva quindi richiesto un confronto anticipato, mettendo fine alla loro relazione. Dopo il loro percorso nel reality, Federico aveva chiesto alla produzione di poter rivedere Floriana, che aveva deciso di dare un’altra possibilità alla loro storia.

Sebbene abbiano lasciato il reality insieme, hanno attraversato diversi momenti di crisi. A maggio dello scorso anno, Federico aveva annunciato la fine della loro relazione. La separazione non era stata causata da litigi o tradimenti, ma piuttosto da un legame ormai inesistente tra di loro.