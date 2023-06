Teresa Langella, al centro delle critiche: “Ma state sempre in vacanza?”

Dopo la proposta di matrimonio, durante il viaggio alle Seychelles, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono recentemente volati alle Maldive. I continui viaggi della nota coppia di Uomini e Donne hanno sollevato non poche polemiche, spingendo l’ex tronista ad intervenire.

LA REPLICA DELLA DONNA – Noti per la loro partecipazione a Uomini e Donne, Andrea e Teresa continuano ad essere seguiti anche se lontani dalle telecamere. Sempre molto attivi sui social, i due condividono con i fan gli hotel, luoghi meravigliosi, ristoranti che visitano attraverso numerosi viaggi.

Il loro continuo viaggiare, dovuto anche al loro lavoro, ha sollevato non poche polemiche. Un utente, infatti, ha così scritto alla coppia: “Ma state sempre in vacanza? Non ce l’avete una vita vera?”. Davanti alle continue critiche ricevute dagli haters, la Langella ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte.

Nelle ultime ore, attraverso le sue IG Stories, Teresa Langella ha così esordito: “Non è per far polemica anche perché ad oggi ancora ci rimango male, ma mi viene da sorridere, quando leggo il messaggino standard: “Ma siete sempre in vacanza”?. Se tutte le vacanze fossero così staremmo male. Siamo sempre con un cellulare in mano a lavorare. Certo, non stiamo in miniera, però sarebbe bello riuscire a viversi queste strutture e resort che sono incredibili”.

Ha così aggiunto: “Quando si realizzano contenuti per i social sono ore e ore di riprese. Vi condivdierò la nostra realà primo o poi, con qualche ripresa dei backstage, così che possiate capire. Oggi abbiamo un team di 15 persone da gestire e chi lavora e fa parte di un team sa che cosa significa vivere tutto questo. So che non dovrei dare nessuna spiegazione, però è più forte di me chiarire le cose”.