Come liberare lo spazio sul cellulare

Sono lontani i tempi in cui un telefono cellulare aveva come limite di spazio 500 o poco più MB. Gli smartphone moderni mettono a nostra disposizione uno spazio ben superiore e di norma, questo spazio, ci permette di conservare senza grandi problemi foto, video, musica e altri file multimediali di nostro interesse.

Tuttavia arriva il momento che questo spazio si esaurisce e così non possiamo più conservare i nostri file. In questo articolo vi spiego proprio come liberare lo spazio di archiviazione sul cellulare, così come ho visto sul sito topsmartphone.eu. Vediamo come liberare la memoria sia su un cellulare Android che un iPhone.

Come liberare lo spazio di archiviazione con uno smartphone

Se il tuo smartphone funziona con un sistema operativo Android o iPhone, hai varie soluzioni a tua disposizione per poter liberare lo spazio RAM.

Inizia con il cancellare la cache dell’applicazione. Vai perciò ad eliminare tutti quei file temporanei che restano sul telefono ed occupano comunque un bel po’ di spazio. Per farlo dovete entrare nelle impostazioni e successivamente nell’application manager. Subito dopo devi entrare in ogni applicazione della quale vuoi cancellare la cache. La seconda cosa da fare è riavviare quelle applicazioni che non utilizzi da tanto tempo ma che hanno comunque molti file collegati che non ti interessano. Per riavviare l’app devi prima di tutto entrare in impostazioni, dopo application manager e adesso puoi cancellare i dati. Fai attenzione a non rimuoverli per quelle app che ti interessano. Disinstalla le applicazioni che non ti interessano, che non utilizzi mai e che sai puoi farne a meno. Pulisci la cartella dei download. Quando scarichi i file questi si accumulano nella cartella dei download. Ricordati perciò ogni tanto di cancellarli. Conserva solo quelli che ti interessano. Rimuovi le foto e i video accumulati. Anche questo genere di pulizia ti permette di risparmiare diverso spazio. Puoi scegliere di spostare le foto e i video che non t’interessa avere a portata di mano per esempio nel computer. Vai rimuovendo man a mano le foto e i video che non t’interessano. Disattiva la possibilità di scaricare in automatico foto e video da whatsapp. Un sacco di file che tieni nel telefono è probabile che li hai per colpa di Whatsapp, dove amici e parenti specialmente nei gruppi sono abituati a condividere un gran numero di file. Perciò puoi semplicemente disattivando il download automatico, in questo modo sei tu a scegliere quando scaricare o no qualcosa. Trasferisci tutti i file e le applicazioni che puoi su una scheda di memoria esterna. In questo modo mantieni pulita la memoria interna del tuo Smartphone. Pulisci il browser del tuo sistema operativo. Il più comune utilizzato è Chrome per Android e Safari per iPhone.

Si tratta di operazioni piuttosto semplici ma che ti consentono ugualmente di liberare e pulire per bene la memoria del telefono.