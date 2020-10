I 4 migliori droni sotto ai 100 euro

Se sei alla ricerca di un drone ma non vuoi spendere molto, ci sono diversi prodotti con ottime caratteristiche semi professionali come questi.

Syma X8G

A volte capita che se cerchi un drone economico, sei costretto a rinunciare a qualcosa. Non è sicuramente il caso del drone Syma X8G che è completo dal punto di vista tecnico, cioè ha tutto quello che ti aspetti da un velivolo. Sebbene costi poco, ha tante somiglianze tecniche con i droni di fascia alta. La telecamera integrata è in grado di registrare video e foto salvandoli direttamente nella SD interna del velivolo.

Ha un’ottima stabilità durante il volo grazie ai suoi 6 assi. Con il barometro integrato riesci a mantenere stabile la quota. Non devi usare delle batterie perché il drone si alimenta con la sua batteria interna, garantendoti una buona autonomia.

Drocon Cyclone X708W

Un altro modello con un prezzo molto accessibile, è il drone Drocon Cyclone X708W che ha anche la funzione FPV, cioè first person view. In poche parole, ti colleghi con il tuo smartphone alla telecamera di bordo. È come se fossi davvero a bordo acquistando la visuale soggettiva del tuo drone. Questo ti consente un maggiore controllo del velivolo ma anche scattare immagini perfette. Il telecomando è compatto e ha un alloggio per sistemare il tuo smartphone.

Oyedens RC Quadcopter Drone X183S 5G 1080P

Se sei alla ricerca di un buon drone senza dover spendere tanto, prendi in considerazione Oyedens RC Quadcopter Drone X183S 5G 1080P WiFi FPV che ha davvero tutto quello che ti serve a un prezzo basso. È infatti un drone con caratteristiche semi professionali. Ha uno spazio su cui puoi montare una qualsiasi videocamera, anche la tua GoPro o simili permettendoti di scattare foto e video in tempo reale. Per tale motivo, si può definire come un velivolo molto versatile. È dotato di GPS per sapere sempre dove si trova senza il rischio di perderlo. È molto stabile e non teme le folate di vento. In poche parole, è uno dei droni più affidabili che puoi trovare in commercio.

Potensic W36W

Il drone Potensic W36W è un modello con tanti punti di forza, iniziando dalla solidità del corpo che è sinonimo di affidabilità, sebbene il suo prezzo non superiori i 100 euro. Non sembra un giocattolo per bambini ma è un velivolo di qualità. In dotazione trovi una telecamera HD per foto e filmati con una risoluzione pari a 720 pixel. È un ottimo prodotto poiché ha un grandangolo di 120 gradi. È un drone molto pratico che vanta una buona autonomia e anche facile da pilotare. È adatto sia ai bambini che agli adulti che magari sono alle prime armi. Il suo telecomando è completo ma, allo stesso tempo, facile da usare per impratichirti sempre di più e diventare molto abile nelle manovre in volo fino alle acrobazie più spettacolari.