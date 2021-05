Joshua Jackson è Christopher Duntsch nella serie “Dr. Death” di Peacock

Joshua Jackson, conosciuto principalmente per aver interpretato Pacey Witter nel teen drama Dawson’s Creek, sta per tornare in televisione con un ruolo da protagonista.

Jackson nel corso della sua carriera ha preso parte a serie di successo quali Fringe (2008-2013), The Affair (2014-2018). Recentemente l’attore ha preso parte alla serie Little Fires Everywhere con un ruolo minore.

L’attore interpreterà Christopher Duntsch nella serie Dr. Death di Peacock.

Peacock è una piattaforma streaming statunitense di proprietà di NBCUniversal.

Dr. Death è una serie drammatica poliziesca, basata sull’omonimo podcast del 2018, che narra la storia vera del neurochirurgo Christopher Duntsch. Il neurochirurgo fu accusato di aver volutamente provocato danni permanenti o morte ai suoi pazienti e perse la sua licenza medica.

Qualche dettaglio in più sulla serie con Joshua Jackson:

Dr. Death narra la terrificante storia di Christopher Duntsch, un promettente neurochirurgo con una carriera in ascesa a Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, Duntsch stava mettendo in piedi un suo studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente. I suoi pazienti entravano in sala operatoria per operazioni complesse ma di routine e ne uscivano permanentemente danneggiati o addirittura non superavano l’operazione. Con l’accumularsi di sempre più vittime, l’operato del chirurgo iniziò a destare sospetti. Infatti due suoi colleghi, il neurochirurgo Robert Henderson e il chirurgo vascolare Randall Kirby e il procuratore Michelle Shughart si uniranno per tentare di indagare su questi eventi e porre fine alla pericoloso operato di Duntsch. Dr. Death esplora la contorta mente di Duntsch e il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere le persone più fragili.

Il cast è composto da Alec Baldwin, Christian Slater, Annasophia Robb, Grace Gummer e Hubert Point-Du Jour.

Non è ancora stato divulgato quando la serie debutterà su Peacock. Quel che è certo è che verrà rilasciata entro la fine dell’anno.

Ecco il trailer ufficiale della serie: