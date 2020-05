L’advertising come strada per il successo

La pubblicità è l’anima del commercio, questo è un detto che conosciamo tutti, e per quanto retorico corrisponde perfettamente alla verità. Nell’era attuale non esiste attività commerciale che non abbia bisogno di essere diffusa, comunicata e mostrata alla fetta maggiore di pubblico possibile. Certo, in base al tipo di azienda esistono forme pubblicitarie più o meno efficaci chiaramente.

Basti pensare soltanto ai social network, che consentono advertising mirato sulla base di milioni di parametri, non ultima la discriminante fra attività geo-localizzata (che quindi ha bisogno di visibilità circoscritta a specifici raggi geografici) e quella globale, come per esempio un qualsiasi e-commerce nazionale o internazionale.

Qualunque sia il modello di business, quel che è certo è che qualsiasi impresa ha bisogno di essere comunicata, soprattutto in un momento storico in cui l’offerta in qualsiasi settore è talmente ampia da rendere necessario un intervento importante in questo senso da parte del commerciante o imprenditore che voglia il successo del suo prodotto o servizio.

Scopri qui quali sono le caratteristiche di una visibilità moderna ed efficace come quella garantita dagli schermi a Led per interni o per esterni, quelli che vengono definiti comunemente “Led wall”.

Nelle prossime righe cercheremo di approfondire il più possibile questo interessante tema.

Milioni di input al secondo per i tuoi clienti

Quante immagini ci passano davanti agli occhi ogni giorno? Tante, tantissime. Forse ben più di quanto ci si aspetti. Recenti statistiche ci dicono che ogni giorno un essere umano medio è sottoposto a circa 400 mila immagini diverse.

Pubblicità, testi, immagini, video, contenuti da smartphone, pc, tv, qualsiasi cosa. Una mole incredibile di contenuti che un cervello medio deve incamerare, decodificare e gestire. È evidente che un prodotto o servizio commerciale faccia parte proprio di questi input, e per sua natura è accompagnato da diverse decine di concorrenti diversi che fanno prodotti o servizi simili.

Non solo, a qu esti input si aggiungono quelli pubblicitari, legati a quello specifico prodotto o servizio di cui sopra, ed è proprio qui che si gioca la partita.Il modo in cui verrà comunicata l’esistenza di un brand farà la differenza fra il successo e l’insuccesso del marchio stesso.

Perché gli schermi Led sono un’ottima soluzione per attirare clienti

Rispetto alle pubblicità tradizionali, un prodotto o servizio che si affida a un Led Wall può contare su diversi tipi di vantaggi. Anzitutto il territorio di “confronto” sarà quello visivo, che sia su strada o in ambienti interni come i centri commerciali non è importante, e su quello stesso territorio spesso l’avversaro è l’immagine statica di un cartellone pubblicitario tradizionale.

È chiaro che in quest’ottica il led wall ha un evidente vantaggio: è più vivido, è dinamico e risalta di più all’attenzione dell’utente medio. Inoltre dà un’immagine moderna e fresca del prodotto pubblicizzato, aspetto che non guasta affatto.

Infine, una pubblicità su schermo led consente di variare molto più facilmente i messaggi che si intende far arrivare alla popolazione, come per esempio un panel di offerte ampio che, senza uno scorrimento, sarebbero impossibile da inserire su una piattaforma statica.