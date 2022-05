Quale tecnologia usano i casinò online sicuri per garantire il meglio ai giocatori?

Tutti coloro che frequentano i siti di gioco d’azzardo online, prima di creare un conto di gioco dovrebbero cercare informazioni in merito alla sicurezza che tali piattaforme offrono. Troppo spesso, infatti, i giocatori vengono distratti dalla presenza di bonus di benvenuto appetibili, come ad esempio i giri gratis sulle slot machine, o la possibilità di ottenere del credito extra sul primo deposito. Gli italiani in particolare cercano anche altre comodità, come il gaming via mobile e spesso sottovalutano altri dettagli che potrebbero compromettere la loro esperienza di gioco, come il rischio di truffe e raggiri.

Per essere certi di scegliere solo casinò online sicuri si deve fare attenzione a ben altri fattori: questa recensione intende offrire informazioni su quelli che devono essere ritenuti sempre fondamentali.

Principali caratteristiche dei casinò online sicuri

In Italia esistono normative molto severe sul gioco d’azzardo, che mirano a proteggere tutti i giocatori, soprattutto coloro che non possiedono sufficienti informazioni sui rischi del gaming online. L’attenzione delle autorità, come dimostra questo articolo, è sempre molto alta in questo settore. L’ente garante della sicurezza e regolarità legislativa dei siti che offrono giochi di slot, scommesse virtuali o table games come Poker e Roulette è l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM).

L’ADM sottopone tutti i siti di gioco digitale a stringenti controlli volti a ridurre al minimo il rischio di frodi e furti dei dati sensibili, spesso attuati dagli hacker ai danni dei giocatori più incauti o inesperti. Se i casinò online si rivelano sicuri ottengono la licenza ADM (ex AAMS) e possono mostrare nell’homepage del loro sito il simbolo ADM, raffigurato da un mezzo timone tricolore.

Le principali caratteristiche che accomunano tutti i casinò online sicuri sono:

sicurezza nelle operazioni di deposito o pagamento;

protezione efficace dei dati sensibili;

regolarità dei software di gioco (es. RTP minimo al 90% sulle slot machine);

assistenza clienti live attiva diverse ore al giorno;

attuazione della politica del gioco responsabile.

La presenza della licenza ADM attesta sempre il rispetto di tali requisiti fondamentali, motivo per cui tutti i giocatori dovrebbero evitare di registrare un conto di gioco su un sito gaming che ne è sprovvisto. Per ottenere ulteriori dettagli o informazioni sui casinò online sicuri si può fare una visita sul sito ufficiale dell’ADM e controllare la lista delle piattaforme in possesso di regolare licenza ADM AAMS.

Tecnologia e sicurezza: un binomio inscindibile per i migliori casinò online

Come abbiamo detto la sicurezza è un requisito fondamentale per considerare l’idea di registrare un conto di gioco su un casinò online. Vediamo adesso quali sono le tecnologie alla base di una simile garanzia e come, nei dettagli, i siti gaming attuano le politiche di protezione previste per il superamento dei controlli ADM.

Secure Sockets Layer (SSL)

La tecnologia di crittografia è utilizzata da tutti i migliori casinò online sicuri per proteggere le informazioni inerenti il conto di gioco degli utenti, oltre che le transazioni di deposito e pagamento. SSL, che sta per Secure Socket Layer è il tipo di crittografia più utilizzato. Con questi metodi crittografici, dunque, i siti casinò online sicuri proteggono tutte le informazioni e dati dei clienti o di chi visita la piattaforma, rendendo le stesse illeggibili ad attori esterni.

Per garantire che nessuno possa mettere le mani sulle informazioni finanziarie o personali dei clienti, inoltre, si utilizza un sistema di autenticazione a due fattori che rende possibile l’applicazione della crittografia ad ogni operazione o transazione che avviene sul sito.

Protezione antivirus

Prima dell’avvento di SSL, i casinò online affidavano la sicurezza delle transazioni e delle informazioni ad alcuni software in grado di scansionare le operazioni di deposito in tempo reale. I computer server da cui avvengono le trasmissioni dati sono dunque protetti contro l’accesso non autorizzato, con firewall sia fisici che virtuali. I dati possono vengono protetti anche se non fisicamente presenti, grazie ai progressi della tecnologia.

Antivirus Smartscan, ad esempio, consente agli utenti di eseguire la scansione del proprio computer alla ricerca di software malware prima di completare una transazione di deposito. In caso di problemi di sicurezza, la scansione blocca il pagamento e consente al giocatore di assicurarsi che le informazioni sensibili immesse nel sito non siano state manomesse.

Crittografia end-to-end, RNG e IA per i software di gioco

Le transazioni di deposito e pagamento non sono le uniche ad essere protette dalla tecnologia: anche tutti i giochi software, desktop o mobile, devono essere messi in sicurezza. A tal fine i casinò online sicuri adottano la crittografia end-to-end, che impedisce agli hacker di accedere ai dati tecnici delle slot machine o altri giochi nel sito presenti e manometterli. Ulteriori tecnologie utilizzate dai siti di gioco d’azzardo per proteggere i software disponibili in piattaforma sono l’RNG (random number generator), che offre sicurezza sulla casualità delle estrazioni e delle vincite, e scansioni eseguite con software IA (Intelligenza Artificiale).

Conclusioni

Questa recensione ha evidenziato l’importanza della protezione dati, sia sensibili sia inerenti al conto di gioco, elencando le principali tecnologie utilizzate dai migliori casinò online per garantire ai propri clienti un’esperienza di gioco quanto più tranquilla e affidabile possibile. Prima di lasciarsi attrarre da generosi bonus di benvenuto, un numero esagerato di giri gratis sulle slot machine o centinaia di euro bonus sul primo deposito, dunque, si deve sempre controllare che il sito sia stato giudicato sicuro dall’ADM e riporti il simbolo di regolare licenza per operare nel settore del gioco d’azzardo.

L’attuazione da parte dei casinò sicuro della politica del gioco responsabile, inoltre, protegge i giocatori anche dai rischi della dipendenza patologica e garantisce il divieto di gioco ai minori di 18 anni, come richiesto dalla legge. Per essere certi di iscriversi su siti che garantiscano il rispetto di ogni requisito minimo richiesto dalle normative in Italia, si può scegliere tra tutti i casinò sicuri elencati sulla pagina proposta nel link all’inizio della recensione.